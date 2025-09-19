Петербуржцам рассказали о транспортных маршрутах до грибных мест

Жителям Санкт-Петербурга рассказали, как добраться до лучших мест для сбора грибов в Ленинградской области. Эксперты рекомендуют воспользоваться электричками и автобусами.

Чтобы попасть в Кирилловский лесной массив, нужно сесть на электричку на Финляндском вокзале и доехать до одноименной станции. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

До района Медного озера можно добраться на автобусе от станции метро «Проспект Просвещения». Автобус № 435 идет до остановки «5-й километр», откуда начинается путь к смешанным лесам.

В окрестности поселка Агалатово также можно добраться на автобусе от станции метро «Проспект Просвещения». Автобусы №№ 436, 567 и 690 идут до остановки «СНТ Инженерное», откуда можно попасть в обширные лесные угодья.