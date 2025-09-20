В субботу астрономы зарегистрировали вспышку класса M1.5 на Солнце

Ученые зафиксировали вспышку класса M1.5, произошедшую на Солнце в ночь на 20 сентября. Явление было зафиксировало в группе солнечных пятен 4216 и продолжалось 38 минут.

По данным астрономов, вспышки класса M относятся к предпоследней категории мощности и следуют за классами A, B и C. Каждый последующий класс характеризуется десятикратным увеличением мощности рентгеновского излучения на орбите Земли по сравнению с предыдущим.

Ученые из Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили, что продолжительность зарегистрированной вспышки составила 38 минут, что соответствует типичным временным параметрам для явлений данной категории.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН ранее отмечали постепенное увеличение активности на Солнце. Подобные явления могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые при достижении околоземного пространства способны вызывать геомагнитные возмущения.

Мощность излучения класса M представляет большой интерес для исследователей, поскольку такие события могут оказывать влияние на космическую погоду и работу техники.