Во вторник ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса М

На Солнце была зафиксирована вспышка класса М продолжительностью 26 минут. Ученые прогнозируют слабо повышенную вспышечную активность с умеренными рисками для Земли.

Вспышка класса M1.0 была зарегистрирована на Солнце 23 сентября в 13:34 по московскому времени. Как сообщили специалисты из Института прикладной геофизики, событие продолжительностью 26 минут произошло в активной области S03W24.

По прогнозу ученых из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, на 23 сентября ожидается слабо повышенная вспышечная активность с умеренными рисками для Земли.

Отметим, что солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, при переходе к следующей букве мощность увеличивается десятикратно. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой при достижении Земли способны провоцировать магнитные бури.