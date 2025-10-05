Во вторник жители Петербурга смогут увидеть суперлуние

В октябре жители Санкт-Петербурга смогут наблюдать несколько ярких астрономических явлений. Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние, произойдут сближения с планетами и метеорный поток.

Так, 7 октября петербуржцы получат возможность наблюдать суперлуние, когда естественный спутник Земли окажется на расстоянии меньше 360 тысяч километров от планеты. По данным астрономических расчетов, видимый размер лунного диска увеличится на 14%, а яркость возрастет на 30% по сравнению с периодом минимального сближения.

По словам инженера учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева, 13 октября произойдет сближение Луны с Юпитером, а 19 октября на утреннем небе можно будет наблюдать расположение лунного диска западнее Венеры.

Октябрь также является благоприятным периодом для наблюдения Сатурна, который будет виден в южной части неба около полуночи. При наличии телескопа с диаметром объектива от 100 миллиметров появляется возможность рассмотреть спутники этой планеты.

В течение месяца на темном небе можно наблюдать две кометы: C/2025 A6 Lemmon и C/2025 R2 Swan. Также 21 октября ожидается пик метеорного потока Ориониды, при благоприятных условиях можно будет увидеть до пяти метеоров в час.