Полицейские задержали троих подозреваемых в вымогательстве 400 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге полицейские задержали четырех человек по подозрению в вымогательстве.

Сотрудники полиции Центрального района Северной столицы получили заявление от 35-летней женщины 17 октября. По словам заявительницы, на Гончарной улице неизвестные поместили ее знакомого в автомобиль белого цвета и скрылись в направлении Миргородской улицы.

Позже наряд вневедомственной охраны остановили автомобиль марки Datsun на Кременчугской улице. По подозрению в причастности к противоправным действиям были задержаны трое мужчин в возрасте 24, 29 и 33 лет, находившиеся в салоне транспортного средства.

Правоохранители доставили задержанных в отдел полиции. В отношении мужчин были составлены административные протоколы за потребление наркотических средств или психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 5:30 утра в полицию обратился 41-летний мужчина. Он рассказал, что трое злоумышленников с помощью угроз ножом незаконно удерживали его в автомобиле, требуя передачи 400 тысяч рублей. По словам потерпевшего, неизвестные избивали его и угрожали физической расправой, пока везли по городу. После этого его высадили у автозаправки на Миргородской улице.

Полиция задержала 29-летнюю женщину, которую подозревает в причастности к этому инциденту. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.