Эксперт Якубович объяснил кризис на рынке бриллиантов

Мировой рынок бриллиантов сталкивается с серьезными вызовами из-за конкуренции с синтетическими аналогами и экономической нестабильности.

По данным RuNews24.ru, эксперт Яков Якубович проанализировал причины кризиса, который продолжается уже три года. Высокая инфляция и процентные ставки приводят к сокращению спроса на дорогостоящие ювелирные изделия среди состоятельных покупателей.

Технологический прогресс в производстве искусственных бриллиантов значительно снизил их стоимость, создав давление на цены природных камней. Молодежная аудитория активно выбирает синтетические варианты, руководствуясь экологическими и этическими соображениями. Дополнительной проблемой стал избыток предложения после пандемийного периода, когда компании накопили крупные запасы.

Ситуацию усугубляет замедление экономики Китая — ключевого рынка сбыта товаров класса люкс. Специалист прогнозирует разделение рынка: массовый сегмент займут синтетические камни, а природные бриллианты сохранят позиции в премиум-сегменте за счет уникальности и эмоциональной ценности. Успех будет зависеть от способности брендов донести эту разницу до потребителей.