Двое детей пострадали при пожаре на Наличной улице

Двое несовершеннолетних детей пострадали в результате пожара в многокомнатной квартире Василеостровского района на Наличной улице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, мальчик и девочка были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Возгорание произошло в жилом помещении общей площадью 95 квадратных метров, где полностью выгорела обстановка комнаты площадью 20 квадратных метров.

Из опасной зоны сотрудниками МЧС было оперативно эвакуировано 13 человек, включая жильцов соседних квартир. В результате пострадали двое детей — мальчик и девочка. Их госпитализировали. Для ликвидации возгорания привлекались четыре единицы специализированной техники и 19 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. Они провели необходимые аварийно-восстановительные работы и предотвратили распространение огня на другие помещения.

Пожар был ликвидирован к 15:32, спустя примерно час после поступления первого сообщения о возгорании в 14:27. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину происшествия и оценивают общий материальный ущерб, нанесенный имуществу в результате пожара.