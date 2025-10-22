В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ

Депутат Государственной думы России Сергей Миронов внес законопроект об изменении принципа расчета минимальной пенсии. Парламентарий устанавливать ее размер на основе МРОТ вместо действующей практики использования прожиточного минимума пенсионера.
Миронов предложил изменить методику расчета пенсий, используя в качестве базового показателя МРОТ вместо прожиточного минимума пенсионера. По его мнению, существующий подход создает социальное неравенство из-за большого расхождения между этими величинами.
Ранее с другими инициативами по реформе пенсионной системы выступал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин, предлагавший установить минимальную пенсию по старости на уровне 35 тысяч рублей.
Согласно статистике, в России насчитывается почти 41 миллионов пенсионеров, из которых 8 миллионов продолжают трудовую деятельность. Средний размер страховых выплат для неработающих пенсионеров составляет 25,8 тысячи рублей в месяц, тогда как работающие получают около 22,1 тысячи рублей.