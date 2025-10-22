Власти Ленобласти займутся расселением аварийного жилья бывших совхозов

В Ленинградской области приступили к разработке программы расселения аварийного жилья, ранее принадлежавшего совхозам.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил строительному блоку регионального правительства подготовить предложения по расселению граждан из аварийного жилого фонд. Данные строения раньше находились в собственности совхозов и ведомственных предприятий. В ходе обсуждения с депутатами глава региона отметил, что решение данного вопроса должно осуществляться исключительно в правовом поле.

Дрозденко указал на необходимость следования установленным процедурам, включая признание имущества бесхозяйным, регистрацию права муниципальной собственности и последующее включение в соответствующие программы расселения, капитального или текущего ремонта, сообщает allnw.ru.

На данный момент в регионе уже реализуется программа расселения аварийного жилья, находившегося в областной собственности. В рамках действующих механизмов могут быть проведены мероприятия по расселению домов, которые в прошлом принадлежали совхозам. Это позволит системно подойти к решению проблемы ветхого жилищного фонда, оставшегося от сельскохозяйственных предприятий.