Бывший тренер ФК «Зенит» считает клуб сильнее «Динамо»

Бывший тренер футбольного клуба «Зенит» Борис Раппопорт назвал фаворита в предстоящем матче с московским «Динамо».

По его мнению, петербургская команда обладает значительным превосходством над соперником. Раппопорт отметил, что «Зениту» необходимо одержать победу после потери очков в начале чемпионата.

Эксперт считает, что с приходом Валерия Карпина результаты «Динамо» ухудшились после ухода Марцела Лички. Он указал на недостаточно надежную линию обороны московского клуба и наличие медленных игроков. При этом Раппопорт признал, что «Динамо» может создать проблемы защите «Зенита», особенно с учетом игры Константина Тюкавина.

По словам экс-тренера, «Зенит» сохраняет статус претендента на чемпионство, несмотря на возросшую конкуренцию в РПЛ. Как сообщает NEWS.ru, в настоящее время за первое место борются четыре-пять коллективов. Матч между командами состоится 26 октября, при этом «Зенит» занимает четвертую позицию с 23 очками, а «Динамо» находится на восьмом месте с 16 очками.