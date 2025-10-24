Мать отобрала ребенка у отца в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково произошел серьезный конфликт между родителями за право воспитывать общего ребенка.

По информации издания 360.ru, мать ребенка силой забрала сына у своего бывшего супруга. Инцидент случился после возвращения мужчины с ребенком из зарубежной поездки.

Как пояснила женщина, причиной конфликта стало ограничение общения с сыном со стороны отца. Мужчина не позволял матери видеться с ребенком в течение месяца и манипулировал возможностью встреч. Адвокат матери подтвердил, что поведение отца при встрече в аэропорту было агрессивным.

В настоящее время ребенок находится с матерью, а между сторонами продолжается судебный спор об определении места жительства несовершеннолетнего. Отец ребенка, по некоторым данным, обратился в полицию с заявлением о краже телефона и причинении побоев во время конфликта в аэропорту.