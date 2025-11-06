За 2025 год свыше 14 тысяч домов в Ленобласти подключили к газу

В Ленинградской области подвели промежуточные итоги программы газификации за 2025 год. За отчетный период к сетям природного газа было подключено больше 14 тысяч домовладений.

Промежуточные результаты реализации программы за 2025 год были представлены на заседании регионального штаба по вопросам газификации. Так, в 2025 году к сетям природного газа было подключено больше 14 тысяч частных домовладений.

Представители Комитета по топливно-энергетическому комплексу сообщили о завершающем этапе внесения изменений в программу газификации. Планируемые корректировки предусматривают организацию перевода многоквартирных жилых домов с групповых установок снабжения сжиженным газом на природный газ, сообщает «Невский проспект».

На заседании особое внимание уделили работе муниципальных образований по проведению подомовых обходов в населенных пунктах, где выполнена газификация. Данные мероприятия направлены на уточнение информации о технической готовности объектов недвижимости к подключению.

Председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов подчеркнул необходимость разъяснять жителям возможность выполнения необходимых работ на их земельных участках за счет средств регионального бюджета. Особое внимание было уделено важности такой информационной работы с населением.