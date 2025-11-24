Из-за снегопада в Петербурге усилили режим уборки автостоянок

Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга перевел службы на усиленный режим работы в связи с обильным снегопадом.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, сотрудники регулярно убирают 33 городские и перехватывающие автостоянки. Общая площадь очищаемых территорий составляет около 200 тысяч квадратных метров.

Основной объем работ выполняется в ночное время при минимальной загрузке парковочных пространств. Такой график позволяет обеспечить тщательную уборку и снизить неудобства для владельцев автомобилей. Каждое утро парковочные места полностью готовы к использованию.

Для расчистки применяется специализированная техника в виде мини-погрузчиков с универсальным навесным оборудованием. Операторы аккуратно маневрируют между транспортными средствами, обеспечивая работу парковок в сложных погодных условиях.