Пятница, 28 ноября 2025
$78.59 €91.5 ¥11.08
1.1 C
Санкт-Петербург
Новости

Психолог объяснил причины страха выходить из дома

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Психолог Сергей Лунюшин объяснил причины возникновения страха выходить из дома, известного как агорафобия.

Как сообщает RuNews24.ru, эксперт в области когнитивно-поведенческой терапии отметил, что расстройство часто связано с тревожными состояниями и паническими атаками. По словам специалиста, люди начинают избегать выхода из дома из-за страха потерять сознание или столкнуться с панической атакой в общественном месте.

Психолог подчеркнул, что развитие агорафобии происходит по нарастающей — от избегания длительных прогулок до полного отказа покидать жилище. В тяжелых случаях люди могут бояться даже подходить к окнам, что свидетельствует о глубокой степени расстройства.

Сергей Лунюшин отметил эффективность безмедикаментозной терапии при лечении агорафобии. В 80 процентах случаев достаточно нескольких месяцев работы с психологом, чтобы вернуться к полноценной жизни, включая посещение работы и социальную активность.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Российская автоматизированная система управления запущена в Port Favor

Автоматизированная система управления (АСУ ТП) терминала представляет собой комплекс программно-аппаратных средств для контроля и управления всеми операциями по приему, хранению и отгрузке грузов.Как сообщили в компании, внедрение системы на терминале в Усть-Луге заняло около года — от разработки рабочей конструкторской документации до постройки и первичного запуска, а общий процесс с учётом предварительных этапов немного превысил 2 года. «Были некоторые сложности с компонентами системы измерений: с датчиками учёта, расхода, определения уровня. Здесь наши производители пока ещё только пытаются дотянуться до зарубежных коллег. Однако благодаря тому, что поставщики всегда были на связи и оперативно устраняли недочёты, нам удалось сделать всё в обозначенные сроки», — отметил Анатолий Романов, директор по автоматизации технологических и бизнес-процессов терминала Port Favor в Усть-Луге. По его словам, за первые...
Читать далее
Новости

В Стрельне открылся современный детский сад с бассейном на 280 детей

Сегодня, 28 ноября, в Петродворцовом районе состоялось торжественное открытие нового корпуса детского сада № 30 на 280 воспитанников от полутора до семи лет, который компания Setl Group построила в квартале «Дворцовый фасад» в Стрельне по адресу проспект Буденного, дом 20, корпус 3.Как сообщили в компании, трехэтажное здание включает ясельные группы с игровыми и спальными комнатами, современный бассейн, медицинский блок, кухню, помещения для детей 3-5 лет, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы, а также многофункциональные классы для кружков.На прилегающей территории обустроены 12 игровых площадок с навесами, песочницами и качелями, большая спортивная зона, а также проведено озеленение с высадкой деревьев, кустарников, газонов и цветников.Ранее в жилом комплексе «Дворцовый квартал» Setl Group уже построила школу на 700 учеников с двумя...
Читать далее

Популярное

дтп авто дети полиция суд погода убийство петербург пожар мигранты чп прокуратура общество вода статистика праздник туризм деньги армия мчс арест тепло город выборг мусор опрос награды газ транспорт фото путин прогноз покушение пенсия билеты инвестиции культура мнение болезнь квартира лес торги поджог область рейд

Новости дня

Новости

Инвестиции в Петербург достигнут 1,7 трлн рублей по итогам года

Новости

Путин направил соболезнования Индонезии из-за наводнения на Суматре

Новости

В Москве исчезла «стена Долиной» с ритуальными тапочками

Ленинградская область

В Петербурге создают интеллектуальную транспортную систему

Ленинградская область

В Гатчине воссоздали исторические ворота Приоратского парка

Ленинградская область

К 2027 году Ленобласть завершит мусорную реформу

Ленинградская область

В Ленобласти обсудили санитарное состояние лесного фонда

Ленинградская область

Экс-главу Всеволожска лишили звания почетного гражданина

Новости

Петербург готовится к установке главной новогодней ели

Ленинградская область

Ветеранов СВО в Ленобласти реабилитируют через фиджитал-спорт

Ленинградская область

Ленобласть стала второй в России по числу социальных предприятий

Новости

Петербургский Главпочтамт выставили на торги за 1,2 млрд

Ленинградская область

В Ленобласти зафиксировано три ДТП с пострадавшими за сутки

Новости

Вассерман назвал ханжеством запрет пересылки интимных фото

Общество

Билайн повысил надежность домашнего интернета и цифрового ТВ

Новости

Петербуржцам напомнили правила возврата автомобилей со спецстоянки

Новости

Исторический облик трамвайного парка № 7 в Петербурге сохранили при модернизации

Новости

В Петербурге задержали поджигателя мастерской художника

Новости

Автодома становятся новым трендом российского туризма

Новости

Лариса Долина не явилась на оглашение приговора по делу о мошенничестве

Новости

Российская автоматизированная система управления запущена в Port Favor

Новости

В Госдуму внесен закон о зачете службы добровольцев в пенсионный стаж

Новости

В Стрельне открылся современный детский сад с бассейном на 280 детей

Новости

В Госдуме рассказали о поэтапной индексации пенсий в 2026 году

Новости

Подача отопления и горячей воды восстановлена на проспекте Большевиков

Новости

Большинство россиян считают материнство трудной работой

Новости

Совфед предложил механизм самозапрета международных звонков

Медицина

Выпускники медвузов смогут выбирать учреждения для наставничества

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb