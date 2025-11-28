Психолог объяснил причины страха выходить из дома

Психолог Сергей Лунюшин объяснил причины возникновения страха выходить из дома, известного как агорафобия.

Как сообщает RuNews24.ru, эксперт в области когнитивно-поведенческой терапии отметил, что расстройство часто связано с тревожными состояниями и паническими атаками. По словам специалиста, люди начинают избегать выхода из дома из-за страха потерять сознание или столкнуться с панической атакой в общественном месте.

Психолог подчеркнул, что развитие агорафобии происходит по нарастающей — от избегания длительных прогулок до полного отказа покидать жилище. В тяжелых случаях люди могут бояться даже подходить к окнам, что свидетельствует о глубокой степени расстройства.

Сергей Лунюшин отметил эффективность безмедикаментозной терапии при лечении агорафобии. В 80 процентах случаев достаточно нескольких месяцев работы с психологом, чтобы вернуться к полноценной жизни, включая посещение работы и социальную активность.