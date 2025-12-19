В Госдуме сообщили о повышении пенсий с января

С начала нового года предусмотрено повышение пенсий для определенных категорий граждан. Речь идет о пожилых людях, достигших возраста 80 лет, а также о гражданах с инвалидностью первой группы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной думы Алексея Говырина, повышение будет произведено автоматически, за счет перерасчета фиксированной части пенсии. Данная мера направлена на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

Основание и механизм повышения выплат

По действующему законодательству увеличение пенсии производится по факту наступления одного из двух условий: достижения гражданином возраста 80 лет или установления инвалидности первой группы. Право на повышенную выплату возникает с месяца, следующего за месяцем, в котором наступило соответствующее основание.

Как поясняет депутат Говырин, если пенсия уже была увеличена в связи с установлением инвалидности, повторного повышения при достижении 80-летнего возраста не последует. Доплата устанавливается только по одному из оснований, что является стандартной практикой в рамках действующего пенсионного законодательства.

Механизм повышения заключается в удвоении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Это означает, что данная часть пенсии для указанных категорий будет в два раза выше базовой суммы.

Общий контекст январской индексации пенсий

Данное целевое повышение для отдельных категорий происходит на фоне общей индексации страховых пенсий, запланированной на январь. С 1 января страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут увеличены на 7,6 процента.

Это повышение, как ожидается, затронет около 38 миллионов россиян, включая как неработающих, так и работающих пенсионеров. Индексация проводится автоматически, и обращаться за ней в Социальный фонд не требуется.

Часть пенсионеров, получающих выплаты через банковские карты в первой половине месяца, могут получить январскую пенсию в увеличенном размере досрочно — уже в конце декабря. Для тех, кто получает выплаты через «Почту России», сохранятся стандартные сроки доставки.

Дополнительные меры социальной поддержки

Кроме указанных категорий, право на повышенную фиксированную выплату имеют пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. В этом случае размер выплаты увеличивается на одну треть за каждого иждивенца, но не более чем за троих.

Для назначения такой доплаты необходимо подать соответствующее заявление в Социальный фонд и предоставить документы, подтверждающие статус иждивенца. Это могут быть свидетельства о рождении, справки из учебных заведений или документы об инвалидности.

Таким образом, январское повышение пенсий носит комплексный характер. Оно включает как общую индексацию для всех получателей страховых пенсий, так и адресные меры поддержки для наиболее нуждающихся категорий граждан.