В России разработали новый способ регуляции стресса, сна и веса

Российские ученые запатентовали метод, на основе которого создан портативный гаджет, оказывающий мягкое воздействие на блуждающий нерв — главный «провод связи» между мозгом и внутренними органами. Именно он управляет сердцем, дыханием, пищеварением, чувством сытости и уровнем стресса. Чрескожная стимуляция вагуса снижает уровень стресса, улучшает сон и приводит к потере лишних килограммов.

На пресс-конференции, которая прошла в Петербурге, доктор медицинских наук, профессор и ведущий научный сотрудник отдела хирургического лечения интерактивной патологии НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Владимир Шварц пояснил, что блуждающий нерв — самый большой и распространённый нерв в организме.

«Он регулирует и координирует деятельность сердца, лёгких, желудочно-кишечного тракта и пищеварительной системы. 80% составляют сенсорные волокна, которые собирают информацию от внутренних органов. Это нерв успокоения — он активен, когда мы в спокойном состоянии, расслаблены, отдыхаем. По сути, это коммуникационная магистраль между мозгом и внутренними органами», — рассказал ученый.

У людей с ожирением этот нерв часто перестаёт реагировать на гормоны насыщения — в первую очередь на лептин — и организм впадает в режим хронического переедания, даже если физиологически в энергии нет нужды.

Изначально метод стимуляции этого нерва применяли кардиологи для воздействия на сердечный ритм и практически все пациенты с избыточным весом неожиданно худели. Целью исследования вопросы веса тогда не были, но информация оказалась полезной.

Спустя три года клинических испытаний в Центре профилактической медицины в Москве учёные пришли к выводу: регулярная неинвазивная стимуляция блуждающего нерва действительно помогает снижать вес — не резко, но устойчиво. У участников исследований улучшался сон, снижалась тревожность, падала тяга к сладкому и мучному, а также снижалась масса дела.

На основе этой методики, защищенной патентом РФ № 2 823 458 C1 (июль 2024 года), и была создана российская разработка Neem. Миниатюрное устройство предназначено для чрескожного применения в домашних условиях.

«Производство находится в Петербурге, в Новоорловской особой экономической зоне», — рассказал генеральный директор компании «Хилби» Дмитрий Полторак. Он добавил, что производственный цикл занимает два месяца, а первая партия составит 100 тысяч устройств.

Актуальность проблемы подчёркивают цифры. В мире с 1975 года число людей с избыточным весом выросло втрое — до 2,5 миллиарда. К 2025 году, по прогнозам ВОЗ, лишний вес станет главной причиной инвалидности и преждевременных смертей. В России за последние пять лет заболеваемость ожирением увеличилась на 52%, а ежегодно регистрируется более полумиллиона новых случаев.

«К 2035 году ожирение станет основной причиной смертности и инвалидизации населения во всём мире. Все хронические неинфекционные заболевания имеют одно происхождение. Это все птенчики из одного гнезда — избыточного накопления белой жировой ткани в организме человека и развития дисфункции жировой ткани», — предупредил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист-эндокринолог Комитета по здравоохранению Петербурга, профессор Юрий Халимов. «Даже в период эпидемии ковида максимально серьёзно от него страдали люди с избыточным весом», — отметил доктор медицинских наук Валерий Ионин.

Если снизить вес у пациента с ожирением на 5%, то можно улучшить контроль диабета, повысить качество его жизни и снизить основные факторы сердечно-сосудистого риска. Снижая вес на 10%, можно профилактировать у людей с преддиабетом развитие явного диабета.

Участники пресс-конференции резюмировали, что к системной работе над профилактикой ожирения в России сегодня готовы подключиться не только учёные и врачи, но и государство в рамках национальных программ по укреплению здоровья.