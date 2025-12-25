Ученые изучают кольца цвет и антихвост межзвездной кометы 3I/ATLAS

В научном сообществе и среди энтузиастов продолжаются споры о природе и поведении межзвездной кометы 3I/ATLAS. Появление новых снимков и данных вновь вызвало дискуссии о возможных аномалиях.

Обсуждение спорных визуальных данных

В социальных сетях были опубликованы снимки, на которых, по утверждению авторов, видны необычные структуры вокруг кометы 3I/ATLAS — пять концентрических пылевых колец. Однако эксперты-астрофизики подвергли эти изображения скептической оценке.

По их мнению, наблюдаемые «кольца» и неровности формы с высокой вероятностью являются артефактами, вызванными техническими особенностями съемки, такими как дрожание телескопа или сжатие файла. Специалисты отмечают, что на множестве качественных фотографий, полученных профессиональными обсерваториями и космическим телескопом Hubble, подобные аномалии отсутствуют.

Изменение цвета и природа хвостов

Еще одной темой для обсуждения стало изменение цвета кометы. По некоторым наблюдениям, объект переместился из красной части спектра в синюю. Как поясняют ученые, изменение оттенка кометы при приближении к Солнцу является естественным процессом, связанным с испарением различных веществ с ее ядра и их последующим свечением.

Так, многие кометы приобретают зеленоватый оттенок из-за свечения диуглерода. Синий цвет на некоторых снимках может объясняться использованием камер, регистрирующих ультрафиолетовый диапазон, что придает изображениям условную окраску.

Также исследователи прокомментировали наличие у 3I/ATLAS двух хвостов. Один, направленный от Солнца, образован мельчайшими частицами, выдуваемыми солнечным ветром. Второй, так называемый антихвост, визуально направленный к Солнцу, на самом деле ориентирован вдоль орбиты кометы и состоит из крупных пылевых частиц. Такое явление наблюдается не у всех, но у некоторых комет, в том числе и солнечного происхождения.

Траектория, происхождение и оценка угрозы

По мнению ученых, траектория движения 3I/ATLAS, включая ее сближение с Юпитером полностью объясняется законами гравитационной механики и влиянием притяжения Солнца и планет-гигантов. Версия о целенаправленном изменении курса не находит подтверждения в расчетах.

Подавляющее большинство специалистов в научном сообществе классифицируют объект как естественную межзвездную комету, а гипотезы об ее искусственном происхождении рассматриваются как маргинальные и не подкрепленные доказательствами.

Что касается потенциальной угрозы, эксперты единодушно заявляют об ее отсутствии. Расстояние, на котором комета пролетела мимо Земли, составляло сотни миллионов километров, что исключало любое физическое воздействие на планету.

При этом само событие вызвало значительный общественный интерес, способствуя популяризации астрономических наблюдений, хотя и сопровождалось распространением спекулятивной информации.