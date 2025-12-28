Ученым пришлось корректировать данные о размере и природе кометы 3I/ATLAS

Первоначальные расчеты относительно размеров межзвездной кометы 3I/ATLAS оказались завышены.

Разочарование в ожиданиях

Первоначальные оценки, основанные на дистанционных наблюдениях, предполагали, что ядро кометы 3I/ATLAS имеет большие размеры. Однако по мере сближения объекта с Землей данные были сильно скорректированы.

Уточненные измерения показали, что диаметр ядра составляет от 820 до 1050 метров, что оказалось намного меньше ранних прогнозов. Одновременно с этим радиотелескопы, настроенные на поиск возможных искусственных сигналов, не зафиксировали никакой соответствующей активности. Этот факт резко снизил вероятность гипотезы о ее рукотворном происхождении.

Аномалии поведения и природа объекта

Научный интерес к комете сохранился благодаря ее нетипичной динамике. Объект демонстрировал неравномерное изменение скорости, что указывало на сложные процессы сублимации льдов под воздействием солнечного тепла. Анализ данных позволил определить, что 3I/ATLAS представляет собой крайне малоплотное тело, его плотность оценивается примерно в 0,5 грамма на кубический сантиметр.

Такая структура характерна для древних ледяных и пылевых агрегатов. По оценкам ученых, возраст объекта может достигать примерно семь миллиардов лет, что делает его старше Солнечной системы.

Завершение визита и научное значение

Ключевым этапом пролета стало сближение кометы со звездой Регул в созвездии Льва 27 декабря. Это событие стало последним заметным ориентиром на ее пути внутри Солнечной системы. Далее объект продолжит движение к внешним границам, ожидается, что он пересечет орбиту Юпитера в марте 2026 года, после чего навсегда покинет нашу планетную систему. Несмотря на то, что комета не подтвердила самые смелые ожидания, ее изучение предоставило ценную информацию о составе, структуре и динамике межзвездных объектов. Спектральный анализ выявил наличие в ее хвосте сложных молекул, включая цианистые соединения.

Выводы и перспективы

История наблюдений за 3I/ATLAS продемонстрировала сложность интерпретации данных о далеких и малоизученных объектах. Комета стала третьим подтвержденным межзвездным телом, пролетевшим через Солнечную систему.