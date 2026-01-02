Полнолуние помешает петербуржцам наблюдать пик звездопада Квадрантиды

Первый в наступившем году мощный метеорный поток, Квадрантиды, достигнет максимума активности в ночь на 4 января. Однако астрономы предупреждают, что наблюдателям из Санкт-Петербурга будет мешать яркий лунный свет.

Пик метеорного потока Квадрантиды в ночь с 3 на 4 января 2026 года пройдет в крайне неблагоприятных для наблюдения условиях. Как пояснил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с ТАСС, основным препятствием станет полнолуние 3 января. Яркий свет Луны приведет к тому, что большинство относительно слабых метеоров будут не видны, так как лунный диск значительно снизит контрастность неба. В результате наблюдаемое количество метеоров окажется гораздо ниже теоретического максимума.

Астрономы отмечают, что такое влияние лунной засветки — типичная проблема для многих ежегодных потоков, пики которых совпадают с полнолунием.

Прогноз активности и характеристики Квадрантид

Метеорный поток Квадрантиды традиционно открывает календарь ярких астрономических событий года. По прогнозам, в момент пика активности в ночь на 4 января зенитное часовое число может достичь 120 метеоров в час. Это означает, что в идеальных условиях наблюдатель мог бы видеть один-два метеора в минуту. Радиант потока находится в созвездии Волопаса, под изогнутой ручкой «ковша» Большой Медведицы, что служит удобным ориентиром для наблюдателей Северного полушария.

Квадрантиды отличаются коротким и резким пиком, длящимся всего несколько часов, что делает точное время наблюдения особенно важным. Активность потока проявляется ежегодно с конца декабря до середины января, обычно порождая яркие метеоры средней скорости.

Недавний максимум потока Геминиды

Это событие следует за другим значимым метеорным потоком — Геминидами, традиционно считающимся одним из самых зрелищных в году. Его пик активности пришелся на ночь с 13 на 14 декабря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в этот период при идеально темном небе можно было наблюдать от 10 до 100 метеоров в час. Наблюдать поток рекомендовалось примерно с 22:00 до 2:00 ночи, после чего условия также ухудшались из-за восхода Луны.

Радиант Геминид в начале ночи находился на восточной части неба, недалеко от яркого Юпитера, а хорошими ориентирами для поиска служили созвездия Большой Медведицы и Ориона. Уникальность Геминид заключается в их источнике: в отличие от большинства потоков, связанных с кометами, они порождены астероидом (3200) Фаэтон.

Этот факт вызывает научные дискуссии о природе самого астероида, который может быть либо остатком ядра древней кометы, либо каменным телом, активно теряющим вещество при сближениях с Солнцем.