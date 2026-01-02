Пятница, 2 января 2026
$78.23 €92.09 ¥11.16
-9.4 C
Санкт-Петербург
Наука

Полнолуние помешает петербуржцам наблюдать пик звездопада Квадрантиды

Даниил Александров

Первый в наступившем году мощный метеорный поток, Квадрантиды, достигнет максимума активности в ночь на 4 января. Однако астрономы предупреждают, что наблюдателям из Санкт-Петербурга будет мешать яркий лунный свет.

Пик метеорного потока Квадрантиды в ночь с 3 на 4 января 2026 года пройдет в крайне неблагоприятных для наблюдения условиях. Как пояснил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с ТАСС, основным препятствием станет полнолуние 3 января. Яркий свет Луны приведет к тому, что большинство относительно слабых метеоров будут не видны, так как лунный диск значительно снизит контрастность неба. В результате наблюдаемое количество метеоров окажется гораздо ниже теоретического максимума.

Астрономы отмечают, что такое влияние лунной засветки — типичная проблема для многих ежегодных потоков, пики которых совпадают с полнолунием.

Прогноз активности и характеристики Квадрантид

Метеорный поток Квадрантиды традиционно открывает календарь ярких астрономических событий года. По прогнозам, в момент пика активности в ночь на 4 января зенитное часовое число может достичь 120 метеоров в час. Это означает, что в идеальных условиях наблюдатель мог бы видеть один-два метеора в минуту. Радиант потока находится в созвездии Волопаса, под изогнутой ручкой «ковша» Большой Медведицы, что служит удобным ориентиром для наблюдателей Северного полушария.

Квадрантиды отличаются коротким и резким пиком, длящимся всего несколько часов, что делает точное время наблюдения особенно важным. Активность потока проявляется ежегодно с конца декабря до середины января, обычно порождая яркие метеоры средней скорости.

Недавний максимум потока Геминиды

Это событие следует за другим значимым метеорным потоком — Геминидами, традиционно считающимся одним из самых зрелищных в году. Его пик активности пришелся на ночь с 13 на 14 декабря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в этот период при идеально темном небе можно было наблюдать от 10 до 100 метеоров в час. Наблюдать поток рекомендовалось примерно с 22:00 до 2:00 ночи, после чего условия также ухудшались из-за восхода Луны.

Радиант Геминид в начале ночи находился на восточной части неба, недалеко от яркого Юпитера, а хорошими ориентирами для поиска служили созвездия Большой Медведицы и Ориона. Уникальность Геминид заключается в их источнике: в отличие от большинства потоков, связанных с кометами, они порождены астероидом (3200) Фаэтон.

Этот факт вызывает научные дискуссии о природе самого астероида, который может быть либо остатком ядра древней кометы, либо каменным телом, активно теряющим вещество при сближениях с Солнцем.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Дропперов по делу Ларисы Долиной обязали выплатить певице 49 млн рублей

Суд в Йошкар-Оле постановил взыскать в пользу певицы Ларисы Долиной почти 49 миллионов рублей с девяти так называемых дропперов, чьи банковские счета были использованы мошенниками для хищения ее денег.Общая сумма взыскания с каждого из фигурантов, проживавших в Йошкар-Оле, составила 48 млн 950 тыс. рублей в качестве компенсации за неосновательное обогащение, пишет ТАСС. Согласно решению суда, с каждого из ответчиков взысканы деньги не в равных долях: от 3 до 13,5 млн рублей.Предыстория мошенничестваКак ранее сообщалось, в апреле 2025 года Лариса Долина, следуя указаниям телефонных мошенников, действовавших с территории Украины, перевела свои сбережения, в том числе вырученные от продажи квартиры, на предоставленные ей банковские счета.Часть этих счетов была открыта дропперами — лицами, предоставившими свои реквизиты для незаконных операций, — буквально за...
Читать далее
Новости

Плоская Земля, духи и теории заговора: как опыт формирует необычные убеждения

Попытка «Безумного» Майка Хьюза в 2020 году достичь космоса на самодельной ракете, чтобы лично убедиться в форме Земли, является крайним, но показательным примером того, как люди могут приходить к экстраординарным убеждениям.С точки зрения эволюционной антропологии, повсеместное распространение таких верований, противоречащих научным данным, представляет собой загадку. В новом обзоре, опубликованном в журнале Trends in Cognitive Sciences, предлагается объяснение: люди начинают верить в плоскую Землю, духов или теории заговора по тем же причинам, что и во что-либо еще — их опыт заставляет их думать, что эти убеждения верны.Ограниченность традиционных объясненийТрадиционно социологи и психологи объясняли подобные верования двумя факторами, не связанными с непосредственным опытом:Когнитивные искажения: например, склонность видеть преднамеренность и разумный замысел в случайных событиях, что может лежать в основе веры в...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть дети полиция суд погода авария Россия петербург следствие метро мигранты владимир путин пулково закон москва работа деньги США кино бюджет Новый год задержание ученые штрафы скандал театр мосты ребенок пушкин школа пенсии тарифы снег мусор александр дрозденко налоги дворцовая площадь автомобили транспорт михаил леус аэропорт зарплата ветер общественный транспорт

Новости дня

Ленинградская область

В Ленобласти увеличен размер земельного сертификата для участников СВО

Новости

В новогоднюю ночь полицейские Петербурга задержали 15 водителей

Ленинградская область

В новогоднюю ночь над Ленобластью появился «световой лес»

Новости

Депутаты предложили снять с молодых семей бремя допрасходов по ипотеке

Новости

Полицейские задержали водителя отечественного авто за дрифт в Пушкине

Город

С января в Петербурге установлен новый МРОТ

Новости

Колесов рассказал петербуржцам о наступающих морозах в регионе

Новости

Тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена Новака и его супруги доставили в Петербург

Деньги

В Госдуме рассказали, как будет выплачиваться зарплата в январе

Культура

Дочь Рязанова раскритиковала продолжение «Иронии судьбы»

Новости

Суд отказался взыскать 15 млн рублей с умершего дроппера по делу Долиной

Город

За новогоднюю ночь общественный транспорт перевез около 170 тысяч петербуржцев

Новости

Автомобиль перевернулся и оказался в кювете у деревни Кулаково

Наука

Средняя по силе магнитная буря произойдет в ночь на пятницу

Город

Накануне Нового года петербуржцы жаловались на скопления мусора

Ленинградская область

Плата за ЖКУ в Ленобласти вырастет в два этапа в течение 2026 года

Новости

Первый день 2026 года встретил петербуржцев морозами

Ленинградская область

Почти сто жителей Ленобласти сыграли свадьбы в новогоднюю ночь

Город

Больше 3,5 дворников вышли на улицы Петербурга после новогодней ночи

Деньги

Цифровой рубль начнут внедрять в бюджетный процесс с 2026 года

Наука

Астроном опроверг слухи о возвращении кометы 3I/ATLAS к Земле

Новости

В 2026 году россиян ждут индексация пенсий, новый МРОТ и НДФЛ

Деньги

С января ставка НДС в России увеличится до 22%

Новости

Лиса пришла встречать Новый год с жителями Шуваловского проспекта

Новости

В первый день нового года в Пулково задерживаются 18 авиарейсов

Новости

Сказочные сани Деда Мороза вернулись в Великий Устюг

Город

С января в Петербурге действуют закон о комплексном развитии территорий

Новости

С января вступил в силу закон о профессиональном обучении для не сдавших ГИА

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb