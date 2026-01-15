Алина Загитова рассказала, что мешает достичь успехов в фигурном катании

Для достижения успехов в фигурном катании нельзя сомневаться в себе и своих возможностях.

Об этом в интервью NEWS.ru заявила олимпийская чемпионка Алина Загитова во время съемок программы «Ледниковый период». По словам спортсменки, необходимо работать на максимум и чувствовать поддержку близких.

Ранее Загитова также рассказала, что никогда не отдает в детские дома подаренные ей конфеты, но часто передает туда мягкие игрушки. Кроме того, фигуристка прокомментировала фотографию с кольцом на безымянном пальце, из-за которой поклонники заподозрили ее возможную помолвку. На вопрос, не розыгрыш ли это, она не ответила.

Также Загитова сообщила, что на Новый год ей подарили японский клинок, который она назвала произведением искусства, изготовленным по традициям мастеров XVI века.