В акватории Петербурга появятся два новых судна на воздушной подушке

Два новых судна на воздушной подушке «Вихрь-1» и «Вихрь-2» вместимостью 20 человек каждый вскоре начнут работу в акватории Санкт-Петербурга.

Об этом на открытии второго сезона зимней навигации сообщил генеральный директор компании «Нева Тревл» Юрий Набатов. По его словам, суда будут введены в эксплуатацию после получения всех разрешительных документов. Внутри предусмотрены 20 посадочных мест со столиками, а также увеличенная открытая площадка.

В четверг, 15 января, на зимнюю навигацию уже вышли три судна малой вместимости «Снежок-1», «Снежок-2» и «Снежок-3» (до девяти человек). В 2025 году они перевезли около 2 тысяч пассажиров с 15 февраля по 23 марта. В новом сезоне на всех пяти судах («Снежках» и «Вихрях») планируется перевезти более 10 тысяч человек.

Туристический маршрут на «Снежках» длится 30-40 минут и включает поездку до «Лахта-Центра» с аудиоэкскурсией о зимнем Петербурге, особенностях ледостава и других фактах, которые обычно не звучат в летних экскурсиях по каналам.