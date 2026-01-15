Россия пригласила Саудовскую Аравию стать страной-гостем на ПМЭФ-2026

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о приглашении Саудовской Аравии выступить в качестве страны-гостя на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе церемонии вручения верительных грамот в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
В своем обращении президент выразил удовлетворение решением Королевства принять это предложение. Петербургский международный экономический форум запланирован на 3–6 июня 2026 года.
Ранее в ходе той же церемонии Владимир Путин подчеркивал, что принципы безопасности должны быть всеобъемлющими и не могут обеспечиваться для одних за счет других.