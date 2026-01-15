Четверг, 15 января 2026
Россия пригласила Саудовскую Аравию стать страной-гостем на ПМЭФ-2026

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о приглашении Саудовской Аравии выступить в качестве страны-гостя на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе церемонии вручения верительных грамот в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

В своем обращении президент выразил удовлетворение решением Королевства принять это предложение. Петербургский международный экономический форум запланирован на 3–6 июня 2026 года.

Ранее в ходе той же церемонии Владимир Путин подчеркивал, что принципы безопасности должны быть всеобъемлющими и не могут обеспечиваться для одних за счет других.

В жилом комплексе «Северная долина» сдана в эксплуатацию новая школа на 825 мест

Как сообщает пресс-служба застройщика «Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию новую школу на территории жилого комплекса «Северная долина».Четырехэтажное здание площадью более 19,5 тыс. кв. метров, расположенное по адресу Толубеевский проезд, 22, строение 1, станет частью образовательного кластера ГБОУ школа №142 Выборгского района и примет первых учащихся в 2026 году. Это уже восьмая школа и двадцатый объект социальной инфраструктуры, построенный компанией в этом микрорайоне.В школе созданы 33 универсальных и специализированных учебных кабинета, актовый зал, многофункциональный библиотечный центр с зонами для работы и отдыха. Спортивная инфраструктура включает два бассейна, залы для физкультуры и танцев, а на прилегающей территории расположены футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, игровая зона для младшеклассников.Архитектурная композиция здания строится на сочетании горизонтального основного объёма и акцентных вертикальных элементов...
Наука

Летящий к Земле опасный астероид оказался кометой 3I/ATLAS

Удаляющаяся от планеты Земля межзвездная комета 3I/ATLAS продолжает удивлять ученых и пугать своим необычным поведением.Небесное тело, которое в среду было зарегистрировано как потенциально опасный астероид CE2XZW2, оказалось известной межзвездной кометой 3I/ATLAS, удаляющейся от Земли.Данную информацию подтвердил Центр малых планет, перенеся запись об объекте в раздел тел, чья астероидная природа не подтвердилась. Ранее на сайте центра появились данные, основанные всего на четырех наблюдениях, которые указывали на вероятность столкновения этого объекта с Землей в течение суток.Как пояснил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, это стало следствием автоматической обработки первичных и недостаточно подтвержденных данных. Обычно для надежного определения орбиты требуется наблюдение объекта в течение как минимум двух ночей, но в практике бывают исключительные случаи, когда тело обнаруживается незадолго до...
Новости

Судебные приставы восстановили на работе уволенного юриста в Петербурге

Культура

Выставка о Великом русском северном пути открылась в Париже

Новости

Парковки во дворах и у медучреждений: депутаты ЗакСа изобилуют идеями

Наука

Моделирование показало, что Марс влияет на формирование климата Земли

Новости

Принц Гарри посетит Великобританию для участия в судебном процессе

Новости

Загрузка петербургских гостиниц в 2025 году превысила 70%

Ленинградская область

В Петербурге и Ленобласти выросло число использования ИИ в работе в 2025 году

Ленинградская область

Объемы строительства нового жилья в Ленобласти выросли по итогам года

Новости

При пожаре в квартире на Северном проспекте пострадал мужчина

Новости

Психолог Павлова рассказала, как плавно адаптироваться на новой работе

Ленинградская область

В Ленобласти предотвратили незаконную отсыпку участка строительным мусором

Новости

В Петербурге опровергли слухи о платных парковках во дворах

Новости

Ушла из жизни легендарный педагог Евгения Тонконогая

Новости

Свыше 12 тысяч сувениров продали на Рождественской ярмарке в Петербурге

Новости

Незаконнорожденная дочь Фредди Меркьюри скончалась в возрасте 48 лет

Новости

В Петербурге начали готовить главную городскую купель к Крещению

Новости

В акватории Петербурга появятся два новых судна на воздушной подушке

Новости

Первому ленинградскому светофору исполнилось 96 лет

Новости

Последствия взрыв на Солнце станут понятны через неделю

Культура

Четыре ДОТа рубежа «Ижора» в Петербурге получили статус ОКН

Новости

Депутат Миронов выступил против приезда семей мигрантов по оргнабору

Новости

Алина Загитова рассказала, что мешает достичь успехов в фигурном катании

Новости

Раскрываемость убийств в Петербурге составила 98%

Новости

За стройку Галерной гавани гендиректору «Марины» назначили обязательные работы

Ленинградская область

В Ленобласти задержан начальник отдела энергонадзора по подозрению во взятках

Новости

Росздравнадзор проверит информацию о продаже опасных глазных капель онлайн

Ленинградская область

За день в Ленобласти произошло больше 140 ДТП

Новости

Маркл исключили из семейной встречи с Елизаветой II и обсуждения их будущего

