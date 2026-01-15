Россия пригласила Саудовскую Аравию стать страной-гостем на ПМЭФ-2026

Как сообщает пресс-служба застройщика «Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию новую школу на территории жилого комплекса «Северная долина».Четырехэтажное здание площадью более 19,5 тыс. кв. метров, расположенное по адресу Толубеевский проезд, 22, строение 1, станет частью образовательного кластера ГБОУ школа №142 Выборгского района и примет первых учащихся в 2026 году. Это уже восьмая школа и двадцатый объект социальной инфраструктуры, построенный компанией в этом микрорайоне.В школе созданы 33 универсальных и специализированных учебных кабинета, актовый зал, многофункциональный библиотечный центр с зонами для работы и отдыха. Спортивная инфраструктура включает два бассейна, залы для физкультуры и танцев, а на прилегающей территории расположены футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, игровая зона для младшеклассников.Архитектурная композиция здания строится на сочетании горизонтального основного объёма и акцентных вертикальных элементов...