Принц Гарри посетит Великобританию для участия в судебном процессе

Герцог Сассекский принц Гарри на следующей неделе вернется в Великобританию для дачи показаний в рамках крупного судебного разбирательства. Приезд члена королевской семьи происходит на фоне продолжающегося спора о его праве на государственную охрану во время визитов на родину.

Суть судебного дела и график слушаний

Принц Гарри выступает в качестве одного из семи истцов в коллективном иске против медиахолдинга Associated Newspapers Limited.

Группа обвиняет издателя Daily Mail в незаконном сборе и публикации частной информации. Среди других известных фигурантов дела — музыкант Элтон Джон, актрисы Сэди Фрост и Лиз Херли, политик Саймон Хьюз и баронесса Дорин Лоуренс.

Согласно расписанию суда, слушания начнутся в понедельник в Королевском суде Лондона. Сам герцог Сассекский, как ожидается, выступит с показаниями в следующий четверг, его выступление запланировано на целый день. Юридический представитель истцов, адвокат Дэвид Шерборн, в письменном заявлении охарактеризовал предъявленные обвинения как исключительно серьезные, затрагивающие вопросы мошенничества и профессиональных нарушений. Представители медиахолдинга категорически отвергают все обвинения, называя их абсурдными.

Отсутствие встречи с королем и вопросы безопасности

Несмотря на визит сына, король Карл III, как сообщается, не планирует встречу с принцем Гарри. По информации источников, монарх в настоящее время находится в Шотландии, где завершает зимний отдых, после которого вернется к официальным обязанностям. Осведомленные лица отмечают, что король стремится дистанцироваться от любых судебных процессов, связанных с членами семьи, и не намерен вмешиваться в ход дела.

Визит герцога Сассекского происходит в период ожидания ключевого решения по вопросу его личной безопасности в Великобритании. После того как он проиграл судебный процесс о восстановлении автоматического права на полицейскую охрану, финансируемую из государственного бюджета, Министерство внутренних дел провело новую оценку уровня угроз. Ожидается, что в этом месяце комитет Ravec, отвечающий за безопасность публичных лиц, вынесет вердикт.

Источники, близкие к герцогу, выражают уверенность в положительном для него решении, которое позволит ему в будущем приезжать в страну с супругой Меган и детьми. Ранее некоторые инсайдеры высказывали предположения о возможном влиянии королевского двора на процесс принятия решений, однако бывшие помощники короля опровергли эти заявления, подчеркнув, что дворец не обладает полномочиями давать рекомендации по оценке угроз в рамках работы комитета.

Этот визит станет одним из редких появлений принца Гарри в Великобритании после его переезда в США. Его предыдущий краткий визит в сентябре ознаменовался первой за девятнадцать месяцев встречей с отцом.