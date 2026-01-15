Парковки во дворах и у медучреждений: депутаты ЗакСа изобилуют идеями

От информации о вроде как намечающемся введении платных парковок во дворах похолодело в груди, вероятно, у многих автовладельцев Петербурга.

В СМИ она замелькала с подачи депутата городского парламента Александра Ходосока, вызвав недоумение его коллег по Законодательному собранию. Навести полрядок во дворах надо, но это сложно и быстро не получится, а о платных местах речи нет, отметил другой депутат Алексей Цивилев.

Действующие федеральные законы не затрагивают вопрос дворовых парковок в принципе, так как придомовые и внутриквартальные территории не являются частью улично-дорожной сети, напомнил Алексей Цивилев, который возглавляет в ЗакСа постоянную комиссию по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Однако, это не значит, что там не должно быть порядка. В городском парламенте действительно более года идет работа над соответствующим законопроектом. Его цель — гарантированно выделить парковочные места людям с ограниченными возможностями (как на улицах города, у супермаркетов и так далее), повысить безопасность пешеходов, в том числе за счет возможного ограничения скорости машин во дворах, а также упорядочить стоянку автомобилей во дворах, прилегающих к зонам платной парковки (известно, что дворы без шлагбаумов в таких локациях «страдают» от автолюбителей, которые экономят, видя бесплатное место возле жилого дома). Возможно, законопроект включит в себя и штрафы за нарушение прописанных в нем правил, но найти баланс, при котором удобно было бы всем не так просто.

Тем временем пока документ в работе, никто не мешает высказывать депутатам «личные мысли вслух в кулуарах», как сказал о себе депутат Александр Ходосок. Отметим, парковки, как одна из острых проблем любого мегаполиса, автоматически становится полем для споров и популистских выступлений. Предложить легко, и звучит часто заманчиво, но вот воплотить в жизнь сложно. Предложений много, например, в том же ЗакСа с подачи депутатов из фракции «Яблоко» обсуждается возможность выделения бесплатных мест для посетителей больниц, поликлиник, школ и прочих соцучреждений в платных для авто местах. Но опять же есть подводные камни.

«Есть места, которые не определены под зону платной парковки в центре города, где эвакуаторы не работают. Эти все места люди знают. Например, самое большое место, которое знаю я — съезд с Биржевого моста на Петроградку, у корабля. Это рядом с платной парковкой. Так вот там просто все забито машинами с 7-8 утра. Поэтому просто выделить бесплатные места — это работать не будет. Места займут не посетители учреждений», — привел свои доводы Алексей Цивилев. Он добавил, что выход есть — администрировать, давать возможность парковаться именно посетителям.

«Человек проехал под шлагбаум по талону, получил услугу и уехал также по талону», — описал возможный подход Алексей Цивилев. Глава транспортной комиссии привел пример: «Перехватывающая парковка у онкоцентра в Песочном открылась 30 декабря. Пока открыта вообще бесплатно, но в перспективе, когда на ней заработают шлагбаумы, там будет доступ по талонам и соответственно исключительно для посетителей».

Напомним, что пока система платных парковок в Петербурге действует в зонах улично-дорожной сети в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

Ранее временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков призвал автомобилистов убирать машины на время уборки снега с парковок. Он подчеркнул, что уведомления о предстоящей уборке направляются заранее, в том числе через мобильное приложение.