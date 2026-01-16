Худрук Михайловского театра Кехман покинул пост на фоне уголовного дела

Владимир Кехман покинул должность художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин, уточнив, что трудовые отношения прекращены по соглашению сторон.

Кехман возглавлял театр с 2007 года, сначала в качестве генерального директора, а с 2015 года — художественного руководителя. В качестве режиссера он поставил на сцене Михайловского театра несколько опер, включая «Даму с камелиями» и «Пиковую даму».

Напомним, что ранее Следственный комитет России возбудил в отношении Кехмана уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, параллельное дело о даче взятки возбуждено против генерального директора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова.

Расследование связано с эпизодом 2022 года. По версии следствия, Каргинов оплатил 27 миллионов рублей за автомобиль Mercedes-Benz V-класса, оформленный на одну из его фирм, который затем был передан Кехману. Новые дела являются продолжением ранее возбужденного уголовного дела о растрате в отношении художественного руководителя.