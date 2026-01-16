Фонд развития промышленности Петербурга отметил 10-летие работы

В Санкт-Петербурге прошло торжественное мероприятие, посвященное десятилетию со дня создания Фонда развития промышленности города. Юбилейное событие состоялось в здании Торгово-промышленной палаты.

От имени губернатора Александра Беглова вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков поздравил коллектив Фонда и его партнеров с юбилейной датой. Он отметил, что за прошедшее десятилетие организация стала надежной опорой для промышленников и важным инструментом развития городской экономики.

В рамках мероприятия членам Наблюдательного и Экспертного советов Фонда были вручены благодарственные письма. Поляков выразил признательность коллегам за совместную работу и вклад в укрепление промышленного потенциала Санкт-Петербурга.

Напомним, что Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга был создан в 2016 году для системной финансовой поддержки местных производителей. За время работы организация профинансировала более 150 проектов на общую сумму свыше 16 миллиардов рублей.