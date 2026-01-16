Юрий Лоза заявил об отсутствии талантливых молодых вокалистов в России

Известный певец Юрий Лоза высказал резкую критику в адрес современных молодых исполнителей. По его мнению, в России сейчас нет по-настоящему одаренных юных вокалистов.

Автор хита «Плот» заявил, что раньше талантливой молодежи путь на сцену закрывали признанные звезды, боявшиеся конкуренции. Сейчас же, по его словам, на сцене оказались «бесталанные юнцы», которые не умеют профессионально петь и держаться перед публикой. Лоза подчеркнул, что не видит ни одного молодого певца или певицы, с которыми ему было бы интересно спеть дуэтом.

Певец также отметил, что сам стал жертвой несправедливых изменений в шоу-бизнесе. Он считает, что его пытаются «отменить», хотя его время как артиста, создающего шлягеры, не может пройти. По словам Лозы, путь на сцену сегодня закрыт не только молодым талантам, но и некоторым опытным исполнителям.

В заключение музыкант добавил, что не хочет выступать на одной сцене с современными молодыми артистами и не видит среди них «самородков».