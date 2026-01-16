Музеи Петербурга за новогодние каникулы посетили более 1,5 млн человек

Основные музеи и культурные объекты Санкт-Петербурга в период новогодних каникул посетили свыше 1,5 миллиона человек. Эта цифра сопоставима с населением крупного города.

Такие данные приводит ТАСС на основе официальной статистики городских властей. Среди наиболее популярных городских локаций лидировали Петропавловская крепость (477 012 посетителей, включая фестиваль «КроншЛед»), Исаакиевский собор (130 490) и Центральный парк культуры и отдыха (123 412). Суммарная аудитория только десяти перечисленных музеев составила почти 700 тысяч человек.

Всемирно известные музеи также показали высокие результаты. Русский музей принял 208 674 посетителя, Эрмитаж — 150 952 человека, при этом очередь к нему доходила до Александровской колонны. Музей истории Санкт-Петербурга посетили 41 тысяча человек.

Традиционно большой интерес вызвали пригородные дворцово-парковые ансамбли. Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, Петергоф за праздники посетили 134 тысячи человек, Царское Село — 117 376, а Павловск — 101 705 человек.