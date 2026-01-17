Автомобили Porsche и BMW снова не заводятся в России

В России зафиксирована вторая масштабная волна дистанционных блокировок двигателей автомобилей Porsche и BMW. Владельцы сообщают, что машины перестают заводиться, превращаясь в «кирпич».

Причиной проблемы являются глушилки дронов, которые воздействуют на частоту блоков VTS/TCU. Машина воспринимает это как попытку угона и самостоятельно блокирует двигатель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под удар попали преимущественно модели 2013–2019 годов выпуска, оснащенные заводской спутниковой сигнализацией. Среди пострадавших — практически все модели Porsche указанного периода, включая 911, Panamera, Cayenne, Macan, Boxster, Cayman и 918 Spyder. У BMW затронута почти вся линейка с системой ConnectedDrive.

В сервисных центрах сообщают об очередях на перепрошивку. Как отмечают эксперты, ремонт может обойтись в десятки тысяч рублей, при этом гарантии от повторного сбоя нет.

Официальный представитель Porsche Russland подтвердил связь проблемы с глушилками, в то время как дилеры BMW публичных комментариев пока не дают. Первые единичные случаи подобных сбоев отмечались в начале декабря, теперь их количество возросло.