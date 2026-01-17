Правительство утвердило 20-минутный норматив для приезда скорой помощи

В России утвердили норматив времени прибытия скорой медицинской помощи, который не должен превышать 20 минут с момента вызова. Для регионов допускается корректировка норматива с учетом местных условий.

Правительство утвердило постановление, устанавливающее временной норматив для прибытия бригад скорой медицинской помощи. Согласно документу, бригада должна доезжать до пациента в экстренных случаях не позднее чем через 20 минут с момента получения вызова.

В документе уточняется, что данный норматив является базовым. Территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи могут предусматривать его обоснованную корректировку.

При установлении региональных нормативов учитываются такие факторы, как транспортная доступность, плотность населения, а также климатические и географические особенности конкретных субъектов.