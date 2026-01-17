Илон Маск требует от OpenAI и Microsoft компенсацию до 134 млрд долларов

Илон Маск потребовал от компаний OpenAI и Microsoft компенсацию в размере от 79 до 134 миллиардов долларов. Иск основан на утверждениях, что его обманом лишили доли в успехе стартапа, который он помогал основать.

Согласно судебному заявлению адвокатов Илона Маска, соучредитель и ранний инвестор OpenAI пожертвовал стартапу 38 миллионов долларов. В иске утверждается, что его ввели в заблуждение, когда компания заключила коммерческое партнерство с Microsoft и изменила свою структуру. Адвокаты настаивают, что Маск имеет право на долю в текущей оценке OpenAI в 500 миллиардов долларов, проводя аналогию с положением раннего инвестора.

Представители OpenAI и Microsoft категорически отвергли эти требования, назвав иск «безосновательным» и частью кампании преследования со стороны Маска. В заявлении OpenAI подчеркивается, что требование о возмещении ущерба является «несерьезным». Компании также оспорили расчеты эксперта-экономиста К. Пола Ваззана, на которых основаны финансовые претензии, назвав его методологию выдуманной, а результаты —непроверяемыми, сообщает Bloomberg.

Юристы компаний указали, что Маск требует суммы, в 2,9 тысячи раз превышающей его первоначальные инвестиции. Они также заявили, что будут добиваться недопуска экспертных заключений Ваззана в суде.

Разбирательство назначено на конец апреля в федеральном суде Окленда. Ранее судья отклонил ходатайство ответчиков об избежании суда присяжных.