Отец оставил спящего сына одного на ватрушке и ушел за кофе

Отец оставил спящего сына одного на ватрушке на морозе и ушел пить кофе в кафе. Видео с ребенком вызвало волну возмущения в соцсетях и споры о родительской ответственности.

В одном из российских городов поступок 36-летнего мужчины вызвал широкий общественный резонанс. Во время прогулки с маленьким сыном он оставил заснувшего на ватрушке ребенка на улице и зашел в кафе. Мужчина сел у окна, чтобы наблюдать за ситуацией, и начал снимать реакцию прохожих на видео.

Одна из женщин, увидев спящего на морозе мальчика, возмутилась, проигнорировала объяснения отца и вызвала полицию. После этого мужчина забрал ребенка и ушел, сообщает Петербург2.

История в соцсетях вызвала острые споры. Многие пользователи осудили отца, назвав его поступок безответственным и опасным для ребенка. Однако некоторые считают, что ситуация нормальна для зимней прогулки, если ребенок тепло одет и находится в поле зрения родителя.

Дискуссия вновь подняла вопрос о границах родительского поведения и рисках, на которые идут взрослые ради контента. Многие пользователи подчеркивают, что такие действия, даже без трагических последствий, должны получать общественное порицание.