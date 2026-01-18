В России планируют изменить закон о садовых участках

Правительство планирует в 2026 году внести изменения в законодательство о садоводческих товариществах для упрощения оформления прав на общее имущество. Законопроект должен быть представлен в Госдуму в ноябре.

Поправки разрабатываются для совершенствования регулирования вопросов возникновения права общей долевой собственности на имущество общего пользования СНТ, сообщает ТАСС.

В документе также планируется уточнить требования к земельным участкам, включенным в границы территории садоводства. Ответственным за подготовку и сопровождение законопроекта назначен Росреестр совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Срок представления инициативы в правительство установлен на март, а внесение в Государственную Думу запланировано на ноябрь 2026 года.

Ранее представители Росреестра поясняли, что законопроект направлен на упрощение оформления прав на общее имущество, которое включает в себя дороги, инженерные коммуникации, площадки и другие объекты, находящиеся на территории товарищества помимо индивидуальных участков. Инициатива также призвана урегулировать процессы передачи этого имущества в пользование ресурсоснабжающим организациям, в частности при реализации программ социальной газификации.

В настоящее время процедура оформления общей долевой собственности является продолжительной и требует проведения собрания СНТ с последующим расчетом долей.