Антиматерия подчиняется слабому принципу эквивалентности Эйнштейна

Исследователи выяснили, что антиматерия подчиняется гравитации, опровергнув гипотезу о ее «антигравитационных» свойствах.

В ходе эксперимента ALPHA-g в ЦЕРН ученые подтвердили, что антиматерия подчиняется гравитации. Исследователи создали атомы антиводорода, поймали их в магнитную ловушку и охладили почти до абсолютного нуля.

Ослабляя удерживающее поле, они наблюдали за их поведением. Примерно 80% антиатомов провалились через дно ловушки. Этот результат подтверждает действие силы тяжести на антиматерию.

Он также доказывает слабый принцип эквивалентности из общей теории относительности Эйнштейна. Этот принцип утверждает, что в гравитационном поле все объекты падают с одинаковым ускорением независимо от массы и состава, сообщает Space.com.

Однако эксперимент не поставил точку в исследованиях. Ключевой вопрос остается открытым: падает ли антиматерия с тем же ускорением, что и обычная материя. Даже разница в один процент означала бы фундаментальное отличие в поведении зеркальной материи и могла бы перевернуть современные физические теории.

Напомним, что антиматерия была предсказана Полем Дираком в 1928 году как математическое следствие объединения квантовой механики и специальной теории относительности. Она представляет собой идеальный объект для проверки гравитации, так как является чистым продуктом квантового мира. Работа с ней сложна из-за мгновенной аннигиляции при контакте с обычным веществом, ее исключительной редкости в природе и необходимости создания в лаборатории.