Судебные приставы прибыли в квартиру Ларисы Долиной для исполнения решения суда

Утром 19 января в центр Москвы, в Ксеньинский переулок, прибыл автомобиль Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на окружение певицы Ларисы Долиной, приставы вышли из микроавтобуса с соответствующей надписью и направились в подъезд, где расположена спорная квартира артистки.

Представитель певицы Сергей Пухов отказался комментировать данную информацию, заявив, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сведения о визите приставов.

Напомним, Главное управление ФССП по Москве ранее подтвердило возбуждение исполнительного производства в отношении Долиной. Основанием для этого стало окончательное судебное решение по многомесячному конфликту вокруг квартиры.

Еще в августе 2024 года стало известно, что Лариса Долина, по ее утверждению, стала жертвой телефонных мошенников, действовавших с территории Украины, и под их влиянием продала свою квартиру.

Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной, что позже было подтверждено Мосгорсудом. В свою очередь второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на эти решения. Финальной точкой в споре стало определение Верховного Суда РФ, который оставил в силе решение в пользу покупательницы Полины Лурье. Суд постановил, что право собственности сохраняется за Лурье, а Долина проживала в квартире незаконно и обязана ее освободить.