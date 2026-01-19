Для синей ветки метро Петербурга поставят 90 новых вагонов в 2026 году

Для петербургского метрополитена в 2026 году планируется поставка 90 новых вагонов для синей (Московско-Петроградской) линии.

Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. По его словам, ожидается поступление 15 составов по шесть вагонов каждый. В ноябре 2025 года, Октябрьский электровагоноремонтный завод завершил сборку состава «Балтиец-2», который также предназначен для обслуживания этой линии.

Всего в рамках контракта завод должен собрать 950 новых вагонов, что составит практически половину всего парка Петербургского метрополитена. За последние три года компания «Трансмашхолдинг» уже передала метро 344 вагона. В настоящее время 37 современных составов «Балтиец» работают на красной (Кировско-Выборгской) линии.