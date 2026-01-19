МЧС Петербурга предупреждает о тумане в первый день недели

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу объявило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

По данным метеорологов, днем 19 января и в течение суток 20 января в городе ожидается туман с видимостью менее 500 метров и гололедица на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Ведомство выпустило рекомендации для граждан. Пешеходам советуют передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, пожилым людям — использовать трость. При падении в МЧС рекомендуют сгруппироваться и попытаться перекатиться, чтобы смягчить удар. При травмах спасатели говорят о необходимости зафиксировать конечность и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Водителям специалисты рекомендуют соблюдать дистанцию, снизить скорость, избегать резких маневров и торможения, а также использовать зимнюю резину. В условиях тумана, как пишет ведомство, следует отказаться от лишних перестроений и обгонов, быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов и образовательных учреждений.

МЧС напоминает, что туман и гололедица значительно повышают риск дорожно-транспортных происшествий, поэтому всем участникам дорожного движения необходимо строго соблюдать правила и проявлять повышенную осторожность.