Гигантский железный стержень в сердце Туманности Кольцо озадачил ученых

Астрономы обнаружили ранее неизвестную структуру в знаменитой планетарной туманности Кольцо. Речь идет о колоссальном стержне из ионизированного железа.

Масштабы открытия

Загадочный стержень, найденный с помощью нового инструмента WEAVE на телескопе Уильяма Гершеля, поражает размерами. Его длина составляет около 1000 расстояний от Солнца до Плутона, а масса железа сравнима с массой Марса. Эта структура скрывалась во внутренних областях туманности, которая находится в 2000 световых лет от Земли, пишет Space.com.

Как совершили открытие

Ключевую роль сыграла технология интегрального поля инструмента WEAVE. Она позволила впервые получить детальный спектр по всей поверхности туманности и построить точную карту ее химического состава. Это дало возможность увидеть то, что было недоступно для предыдущих поколений телескопов.

Две основные гипотезы происхождения

Ученые рассматривают два возможных сценария. Первый связывает формирование стержня с особенностями процесса сброса оболочки умирающей звезды. Вторая, более интригующая гипотеза, предполагает, что железо является остатком каменистой планеты, испаренной раздувшейся звездой-прародителем.

Что это означает для науки

Открытие демонстрирует, как современные технологии меняют понимание даже хорошо изученных объектов. Если верна гипотеза об испаренной планете, Туманность Кольцо показывает возможное будущее нашей Солнечной системы через миллиарды лет.

Дальнейшие планы исследований

Научная группа намерена провести дополнительные наблюдения с высоким разрешением. Цель — определить полный химический состав стержня и найти аналогичные структуры в других планетарных туманностях. Это поможет установить природу феномена и понять механизмы обогащения туманностей тяжелыми элементами.