Потенциальный визит Гарри и Меган создает дилемму для королевской семьи

Планируемый визит принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию летом 2026 года может поставить королевскую семью перед сложным выбором и стать первой за четыре года возможностью для короля Карла III встретиться с младшими внуками, Арчи и Лилибет.

По данным издания Mirror, поездка связана с подготовкой к Играм непобежденных (Invictus Games), которые в 2027 году пройдут в Бирмингеме.

Шанс для восстановления отношений через внуков

Королевский эксперт Ричард Фицуильямс отмечает, что несмотря на сохраняющуюся враждебность, приезд детей может стать действенным способом наладить контакт.

«Если они надеются наладить отношения с Чарльзом, то воссоединение с внуками было бы очевидным способом сделать это», — считает эксперт.

Последний раз король видел Арчи и Лилибет в июне 2022 года. Фицуильямс полагает, что Меган, которая не была в Британии с сентября 2022 года, почти наверняка присоединится к поездке, так как отсутствие на важном для Гарри событии выглядело бы как попытка скрыться.

Серьезная дилемма и внутренние трения

Invictus Games, основанные Гарри в 2014 году, ставят королевскую семью в непростое положение. С одной стороны, король как глава вооруженных сил имеет все основания публично поддержать это крупное благотворительное мероприятие для ветеранов.

С другой — за последние годы Сассексы своими публичными действиями, включая мемуары, интервью и документальный сериал, создали глубокий разрыв. Эксперт прогнозирует возможные «разногласия» между королем и принцем Уильямом по поводу уровня поддержки проекта Гарри.

Напряженность за закрытыми дверями

Отношения между братьями остаются крайне натянутыми: Уильям и Гарри, по сообщениям, не общаются более трех лет. Фицуильямс напоминает об ощутимой холодности во время их последних публичных пересечений.

Он полагает, что, хотя открытого конфликта удастся избежать, любая возможная встреча Сассексов с принцем и принцессой Уэльскими за закрытыми дверями будет проходить в атмосфере сильнейшего напряжения. При этом Гарри, вероятно, рассчитывает, что семья поставит долг перед организацией выше личных чувств.

Таким образом, предстоящий визит создает дилемму: поддержать важное дело, связанное с военными, рискуя легитимизировать действия Сассексов, или дистанцироваться, что может быть воспринято как пренебрежение к ветеранам. Решение короля может стать важным сигналом о будущем формате отношений с младшей ветвью семьи.