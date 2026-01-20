Потенциальный визит Гарри и Меган создает дилемму для королевской семьи

Планируемый визит принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию летом 2026 года может поставить королевскую семью перед сложным выбором и стать первой за четыре года возможностью для короля Карла III встретиться с младшими внуками, Арчи и Лилибет.
По данным издания Mirror, поездка связана с подготовкой к Играм непобежденных (Invictus Games), которые в 2027 году пройдут в Бирмингеме.
Шанс для восстановления отношений через внуков
Королевский эксперт Ричард Фицуильямс отмечает, что несмотря на сохраняющуюся враждебность, приезд детей может стать действенным способом наладить контакт.
«Если они надеются наладить отношения с Чарльзом, то воссоединение с внуками было бы очевидным способом сделать это», — считает эксперт.
Последний раз король видел Арчи и Лилибет в июне 2022 года. Фицуильямс полагает, что Меган, которая не была в Британии с сентября 2022 года, почти наверняка присоединится к поездке, так как отсутствие на важном для Гарри событии выглядело бы как попытка скрыться.
Серьезная дилемма и внутренние трения
Invictus Games, основанные Гарри в 2014 году, ставят королевскую семью в непростое положение. С одной стороны, король как глава вооруженных сил имеет все основания публично поддержать это крупное благотворительное мероприятие для ветеранов.
С другой — за последние годы Сассексы своими публичными действиями, включая мемуары, интервью и документальный сериал, создали глубокий разрыв. Эксперт прогнозирует возможные «разногласия» между королем и принцем Уильямом по поводу уровня поддержки проекта Гарри.
Напряженность за закрытыми дверями
Отношения между братьями остаются крайне натянутыми: Уильям и Гарри, по сообщениям, не общаются более трех лет. Фицуильямс напоминает об ощутимой холодности во время их последних публичных пересечений.
Он полагает, что, хотя открытого конфликта удастся избежать, любая возможная встреча Сассексов с принцем и принцессой Уэльскими за закрытыми дверями будет проходить в атмосфере сильнейшего напряжения. При этом Гарри, вероятно, рассчитывает, что семья поставит долг перед организацией выше личных чувств.
Таким образом, предстоящий визит создает дилемму: поддержать важное дело, связанное с военными, рискуя легитимизировать действия Сассексов, или дистанцироваться, что может быть воспринято как пренебрежение к ветеранам. Решение короля может стать важным сигналом о будущем формате отношений с младшей ветвью семьи.