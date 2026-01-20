Жители России пока еще могут отличить нейросетевое изображение от реального

Свыше 70 процентов россиян имеют опыт использования нейросетей. При этом в среднем лишь в шести из десяти ситуаций пользователям удается верно отличить контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, от созданного человеком.

Такие данные приводит Аналитический центр ВЦИОМ. Согласно исследованию, интернет-пользователи правильно распознали ИИ-контент в среднем в шести из десяти тестируемых ситуаций.

Среди шести пар картинок авторство всех верно определили только 4 процента респондентов. От трех до пяти синтетических картинок отличили от реальных 70 процентов опрошенных, от одной до двух — 25 процентов.

При распознавании видео результаты оказались выше: 59 процентов участников верно определили авторство обоих предложенных роликов, в то время как ошибся в обоих случаях каждый десятый (девять процентов).

Сложнее всего респондентам далось распознавание текста. Только треть россиян (34 процента) смогла правильно определить стихотворения, созданные с помощью ИИ.

Эксперты отмечают, что в условиях роста объема дипфейков важно развивать критическое восприятие цифрового контента. Тема обязательной маркировки материалов, созданных искусственным интеллектом, активно обсуждается на государственном уровне, и такой подход может быть законодательно закреплен в ближайшем будущем.