Колесов опроверг миф о «крещенских морозах»

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов представил статистический анализ погоды в городе на 19 января за 146 лет наблюдений. Данные показывают, что устойчивые сильные морозы в этот день являются скорее исключением, чем закономерностью.

Согласно статистике, днем 19 января положительная температура отмечалась 44 раза, отрицательная — 102 раза. Ночью оттепель фиксировалась лишь 12 раз, а мороз — 134 раза. Однако настоящие крепкие морозы были редки: температура ниже -20 днем наблюдалась всего в трех годах, ночью — в 16. Порог -15 градусов днем преодолевался семь раз, ночью — 33 раза, написал Колесов в своем Telegram-канале.

Самыми холодными, по данным синоптика, стали 1940 год (-29,6 ночью), 2006 год (-27,8 ночью; -22,3 днем) и 1881 год (-25,3 ночью; -20,1 днем). При этом морозы около -10 и ниже ночью отмечались лишь в 27 лет.

В теплые годы температура достигала пяти градусов (2023 год), 4,7 градуса (2020 год). Исторические максимумы зафиксированы в 1898 (4,1 градуса) и 1925 (4,0 градуса) годах.

Колесов отметил, что ожидаемое похолодание в Петербурге с 22-23 января не связано с календарным периодом Крещения, а обусловлено вторжением сибирского антициклона. По его словам, лишь семь лет за весь период наблюдений можно считать по-настоящему морозными для этой даты, что указывает на случайность, а не на климатическую закономерность.