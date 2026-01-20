Заболеваемость ОРИ и гриппом в Петербурге за неделю увеличилась в 2,4 раза

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о сохраняющемся сезонном подъеме заболеваемости респираторными инфекциями.

На третьей неделе 2026 года уровень суммарной заболеваемости ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге увеличился в 2,4 раза по сравнению с предыдущей неделей, хотя эпидемические пороги не превышены. В структуре инфекций на грипп приходится 3,0 процента случаев. Среди негриппозных вирусов преобладают SARS-CoV-2, риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. Заболеваемость COVID-19 в городе выросла в 1,8 раза.

В Ленинградской области показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в 1,8 раза. Доля гриппа составляет 1,7 процента. Структура циркулирующих вирусов аналогична петербургской. Случаи COVID-19 увеличились в 1,9 раза, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать поверхности и гаджеты, избегать контактов с заболевшими. Важно не отправлять детей с симптомами в образовательные учреждения. При гриппе необходимо соблюдать постельный режим и обращаться за медицинской помощью, избегая самолечения.