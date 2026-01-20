В ЖК «Юнтолово» готов новый детский сад

Новый детский сад на 200 мест пополнил социальную инфраструктуру жилого комплекса «Юнтолово» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию и станет уже четвертым дошкольным учреждением в этом микрорайоне. Первых малышей здесь ожидают в начале 2026 года.

Здание детского сада No 438 возведено по адресу: Юнтоловский проспект, дом 41, корпус 2, строение 1. Пространство внутри рассчитано на десять разновозрастных групп, для которых оборудованы игровые и спальные комнаты, раздевалки и столовые. Внутри оборудованы бассейн, спортивный и музыкальный залы, кабинеты для творческих занятий, а также помещения для работы логопеда и психолога.

Архитекторы спроектировали двухэтажное здание специально для этого квартала. Светлые фасады в пастельной гамме гармонируют с обликом окружающей застройки, а панорамные и витражные окна наполняют помещения естественным светом.

Особое внимание уделено благоустройству территории площадью более пяти тысяч квадратных метров. Здесь создали целый городок для игр и отдыха: десять оборудованных площадок с защитными навесами, зоны для занятий гимнастикой, а также сеть удобных пешеходных дорожек. Планировка позволяет детям разных возрастов играть и заниматься спортом на открытом воздухе одновременно.