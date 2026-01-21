В Петербурге могут учредить звание «Почетный благотворитель»

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект об учреждении звания «Почетный благотворитель Санкт-Петербурга». Его смогут получить граждане и организации, пожертвовавшие на общественно полезные цели не меньше десяти миллионов рублей.

Согласно документу, право на звание получат граждане и организации, которые пожертвовали имущество или деньги на сумму не меньше десяти миллионов рублей. Финансирование должно быть направлено на поддержку общественно полезной деятельности, реализацию патриотических проектов, а также на развитие физической культуры и спорта в Петербурге.

После принятия в первом чтении законопроект будет доработан и направлен на дальнейшее рассмотрение.