Цены на абонементы в фитнес-клубы вырастут на 10–11% в 2026 году

В 2026 году цены на фитнес-услуги в России вырастут предположительно на 10–11%. При этом отрасль продолжает демонстрировать устойчивый рост, который в текущем году может составить 15%.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева в разговоре с NEWS.ru сообщила, что в 2026 году ожидается повышение стоимости занятий в тренажерных залах. По ее оценкам, рост цен составит 10–11%, что укладывается в рамки стандартной годовой инфляции. Она отметила, что с 2021 года фитнес-сфера демонстрирует стабильную положительную динамику.

Объем рынка фитнес-услуг рос на 18% в 2022 году, на 21% в 2023, на 23% в 2024 и на 21% в 2025-м. На текущий год прогнозируется рост на 15%, добавила Киселева.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина ранее сообщала, что средняя цена годового абонемента в России составляет около 35 тысяч рублей. При этом в малых городах стоимость может опускаться до 10–15 тысяч рублей, а в премиальном сегменте достигать 180 тысяч рублей и выше.