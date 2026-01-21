С февраля 2026 года социальные выплаты будут проиндексированы на 5,6%

С 1 февраля 2026 года в России будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, включая материнский капитал и ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан.

Причина и механизм индексации

Размер индексации в 5,6% вместо изначально предполагавшихся 6,8% обусловлен данными Росстата об уровне фактической инфляции по итогам 2025 года, который составил 5,59%. Социальные выплаты индексируются по уровню официальной инфляции за предыдущий год. Таким образом, коэффициент индексации утвержден на уровне 1,056.

Эксперты отмечают, что данная процедура не является «прибавкой» в прямом смысле, а направлена на сохранение покупательной способности выплат. Проект соответствующего постановления правительства уже подготовлен Минтрудом. При этом страховые пенсии неработающих пенсионеров данная индексация не затронет, так как они были увеличены на 7,6% с 1 января 2026 года.

Перечень основных индексируемых выплат

В список выплат входят свыше 40 позиций. Ключевыми из них являются материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) инвалидам, ветеранам, Героям Труда, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также выплаты матерям военнослужащих по призыву и пострадавшим от несчастных случаев на производстве.

Так, материнский капитал на второго ребенка вырастет до 974,1 тысячи рублей, единовременное пособие при рождении — до 28,7 тысячи рублей, минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — с 10,1 тысячи до 10,6 тысячи рублей.

Способ расчета прибавки

По словам экспертов, любой получатель может самостоятельно рассчитать новый размер своей выплаты, умножив текущую сумму на коэффициент 1,056. Например, для ежемесячной выплаты в 18,2 тысячи рублей результат составит 19,3 тысячи рублей. Особое внимание следует обратить на расчеты для получателей социальных пенсий, которые также имеют право на ЕДВ.

В этом случае индексируют только ежемесячную денежную выплату, а не всю пенсию. Например, при ЕДВ в размере 3,1 тысячи рублей прибавка составит около 176 рублей. Полную индексацию социальной пенсии проведут позже, в апреле 2026 года, также предположительно на 5,6%.

Если выплату не пересчитали, получателю эксперты советуют обратиться в Социальный фонд России или через портал «Госуслуги» для исправления возможной ошибки.