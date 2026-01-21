В Петербурге прощаются с основателем ресторанной сети Ginza Project

В храме Смоленской иконы Божией Матери началась церемония прощания с основателем ресторанного холдинга Ginza Project Вадимом Лапиным. Бизнесмен скончался 16 января на 63-м году жизни после продолжительной болезни.

Напомним, что Вадим Лапин родился в 1963 году и считается одним из пионеров ресторанного бизнеса в России. Его предпринимательская деятельность началась в 1990-е годы со сферы торговли продуктами, а позднее он занимался импортом европейских брендов одежды в Северную столицу.

В 2003 году совместно с партнером Дмитрием Сергеевым он открыл на Петроградской стороне первый ресторан японской кухни Ginza. Этот проект положил начало масштабной сети, заведения которой сегодня работают в Москве, Сочи, Ростове-на-Дону, Туле, а также за рубежом — в Лондоне, Баку и Батуми. Кроме того, под управлением Ginza Project развивается сеть мини-отелей.