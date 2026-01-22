В четверг ученые смогут установить состав выброса кометы 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрирует аномальное поведение, которые противоречит стандартным астрофизическим моделям. Ключ к их объяснению может быть получен 22 января, когда Земля окажется на одной линии с этим объектом и Солнцем.

Выявленные аномалии

Участники исследовательской группы под руководством астрофизика Ави Леба сообщили, объект 3I/ATLAS демонстрирует поведение, которое не укладывается в стандартные модели. Во-первых, у него обнаружен антихвост длиной около 130 тысяч километров, направленный в сторону Солнца. Такая ориентация противоречит действию солнечного ветра.

Во-вторых, вокруг основного выброса наблюдаются три симметричные струи, расположенные под углом 120 градусов. Подобная структура характерна для инженерных систем стабилизации и не укладывается в стандартные астрофизические модели.

Статистически маловероятные параметры

Другой аномалией является ориентация объекта. Ось вращения 3I/ATLAS практически точно направлена на Солнце, с отклонением всего в 20 градусов. Учитывая, что вращение было приобретено объектом в межзвездном пространстве миллионы лет назад, вероятность случайного совпадения такой ориентации в момент наблюдения оценивается как крайне низкая, в диапазоне от 1,5% до 6%. Ави Леб сравнил это с многократным установлением монеты на ребро, что требует поиска объяснения помимо случайности.

Ключевая дата для наблюдений

Уникальная возможность для анализа объекта ожидается 22 января 2026 года. В этот день Земля займет положение почти точно на линии между Солнцем и 3I/ATLAS. Такая геометрия противостояния, при которой угол фазы составит лишь около 0,69 градуса, позволит ученым провести детальное исследование состава аномального выброса объекта. Обнаружение в выбросе сложных сплавов или крупных частиц пыли, а не только водяного льда, может дать новые аргументы в пользу необычного происхождения межзвездного гостя.

Альтернативные гипотезы и контекст

Аномальные характеристики объекта породили ряд альтернативных гипотез. Часть ученых допускает, что 3I/ATLAS может совершать целенаправленные маневры для исследования спутников Марса и Юпитера. Другая версия предполагает, что его антихвост может маскировать гипотетическую двигательную установку, возможно ионного типа, использующую плазменную струю для ускорения и маневрирования.

Отказ представителей официальных структур, включая ЦРУ, от комментариев по данному объекту лишь усиливает дискуссию в научном сообществе.