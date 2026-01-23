Юрий Антонов больше не будет давать больших сольных концертов

Народный артист России Юрий Антонов прекращает проведение масштабных сольных концертов. Данное решение связано с состоянием здоровья исполнителя.

Причины изменения концертной деятельности

Стало известно, что 81-летний певец больше не рассматривает возможность проведения больших сольных выступлений из-за проблем со слухом и артериальным давлением, а также в связи с общей высокой нагрузкой, которую сложно переносить в преклонном возрасте. По этой причине был отменен запланированный юбилейный концерт.

Источники Telegram-канала Mash утверждают, что артист в последнее время перенес несколько микроинсультов, что также повлияло на его самочувствие. На публичных выступлениях он может петь не больше 45 минут, исполняя около десяти композиций.

Формат частных выступлений и их стоимость

Несмотря на отказ от стадионных концертов, Юрий Антонов продолжает выступать на частных мероприятиях как в России, так и за рубежом.

Выступление в России его команда из девяти человек оценивает концерт примерно в 12 миллионов рублей плюс технический райдер. Для заграничных выступлений артист запрашивает от 150 тысяч евро.

Программа таких мероприятий короткая. Артист ограничивается пением без дополнительных активностей. Представители певца отмечают, что он принципиально не использует фонограмму и работает только вживую, несмотря на проблемы со слухом.

Состояние здоровья и творческая активность

Проблемы со здоровьем у музыканта имеют накопленный характер. В 2018 году после неудачного падения он получил травму колена, потребовавшую нескольких операций, но болевые ощущения сохранились. Для снижения нагрузки на сустав артист соблюдает строгую диету.

Весной 2024 года Антонов рассказал, что во время одного из выступлений из-за ошибки звукорежиссера подвергся мощному звуковому удару, усугубившему проблемы со слухом.

В настоящее время он практически не записывает новый материал, а его последние работы представлены дуэтами с другими исполнителями, записанными в предыдущие годы.