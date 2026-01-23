Помощник президента посетил спортивную школу олимпийского резерва в Петербурге

В ходе визита в Санкт-Петербург помощник президента России Николай Патрушев посетил спортивную школу олимпийского резерва по дзюдо имени Анатолия Рахлина.

Вместе с помощником президента комплекс осмотрел и вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что спорт является важной составляющей воспитания, а приобщение к нему с детства формирует характер, дисциплину и прививает любовь к здоровому образу жизни.

Напомним, что многофункциональный комплекс школы на Замшиной улице общей площадью 13 тысяч квадратных метров был открыт осенью 2024 года. Его строительство велось по поручению президента Владимира Путина. База оснащена современным оборудованием, в ней работают секции дзюдо, художественной гимнастики, фехтования и пулевой стрельбы.

В Центре проходят подготовку свыше тысячи спортсменов, среди которых как новички, так и уже титулованные мастера, включая участников национальной сборной. Во время визита Николай Патрушев отметил высокий уровень материально-технического оснащения школы. Он также пожелал тренерскому коллективу успехов в воспитании российских спортсменов.